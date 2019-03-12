Стали известны боевые характеристики БМД-4М

В соответствии с госпрограммой вооружения в Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4 М, в который входит около 50 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БМД-4М - это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

Как говорится в сообщении, основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-миллиметровый пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек.

«Ракушка» предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей и горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.