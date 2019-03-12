Шойгу инспектирует на «Севмаше» строительство атомных субмарин

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Северодвинск для проверки хода выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщила его пресс-секретарь РФ Россияна Марковская.

«Глава военного ведомства посетит предприятие "Севмаш", где проинспектирует ход работ по строительству и модернизации кораблей и подводных лодок в интересах Военно-Морского Флота», - говорится в сообщении.

В ходе поездки Шойгу также проведет совещание с руководством Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорации по развитию кораблестроения.

Производственное объединение «Севмаш» является крупнейшим кораблестроительным комплексом России. Сегодня там идет строительство атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М».