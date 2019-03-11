Лучевое оружие ВМФ России: разработчик раскрыл боевые возможности системы «Филин»

Станция визуальных помех «Филин» способна на расстоянии двух километров «ослеплять» противника, не давая ему вести прицельный огонь по кораблю. О том, для чего создавалась эта система, и о том, какие перспективные разработки ведутся в этой сфере, телеканалу «Звезда» рассказал директор по качеству завода «Интеграл» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Владимир Жаров.

- Для чего создавался «Филин»?

- Станция визуальных помех разрабатывалась как оружие для защиты надводных кораблей и катеров флота, действующих в прибрежной зоне на расстоянии порядка двух километров в сумеречных условиях. Кроме этого, станция может использоваться для передачи световых сигналов или как мощный прожектор.

- Каков принцип работы станции?

- Принцип действия станции основан на частотной модуляции яркости излучения. Воздействие некогерентного излучения «Филина» подтверждено испытаниями, которые проводились совместно с НИИ прикладных проблем. Исследования позволили определить тот уровень потока мощности излучения, который, с одной стороны, не вызывает фатального изменения зрения человека, а с другой - снижает функцию глаза. В процессе испытаний добровольцы, которые стреляли по мишеням на полигоне, отмечали фактическую невозможность прицельной стрельбы. Почти все отмечали тошноту, потерю пространственной ориентации. Визуально это напоминало световое пятно, которое плавает перед глазами. Но хочу еще раз подчеркнуть, что наша станция визуальных помех все-таки не приводит к фатальным последствиям для зрения человека в отличие от западных аналогов.

- Существуют ли у станции зарубежные аналоги?

- Прямых аналогов у «Филина нет». Фактически все зарубежные аналоги используют излучатели на основе лазера, которые фактически выжигают глаза. Наша станция не приводит к потере зрения, но в три-пять раз снижает эффективность стрельбы.

- Возможна ли установка «Филина» на малые суда?

- Технически станцию можно установить на любые виды кораблей. Да, для установки на малые корабли и суда потребуется доработка, которая коснется массогабаритных характеристик. Но это не займет много времени.

- Будет ли создана сухопутная версия станции?

- В настоящий момент идет целый проект разработки модельного ряда станции оптических помех. Разрабатываются варианты и возимых, и носимых вариантов этой станции, которые смогут использоваться разными заказчиками.

- Разрабатываются ли устройства с повышенной дальностью действия?

- «Росэлектроникой» разработан новый излучатель с использованием вариофокального объектива. Он позволит увеличить суммарную мощность излучения в три раза и нарастить дальность применения до трех-четырех километров вместо двух.

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- Какая система придет на смену «Филину»?

- На смену существующей станции придет система, которая сможет воздействовать как на зрение человека, так и на системы технического зрения, робототехнические комплексы и другие средства оптического и оптико-электронного наведения. Подчеркиваю, как в ночное, так и в дневное время. Проработки, которые сделаны на опытном заводе «Интеграл», показывают, что фактически единственным средством, которое сможет осуществлять такое подавление в дневное время, является использование лазерного когерентного излучения визуально-оптических помех. При этом излучатель будет снабжен сканером углового отклонения лазерного луча в угрожаемом секторе, что позволит создать пространственную зону подавления. При этом, естественно, эта зона подавления будет намного шире, чем сам лазерный луч. Кроме того, мы планируем добавить в эту систему так называемые средства визуально-оптической разведки и средства передачи данных, которые позволят в угрожаемом секторе обнаружить цели и передать координаты изображения целей в систему управления для автоматизированного наведения когерентных и некогерентных помех на выбранные цели.

- Планируете ли выход на гражданский рынок?

- С учетом модульного построения системы станции визуально-оптических помех могут быть востребованы как крупными компаниями, так и частными лицами. Могу сказать, что к нашим разработкам есть практический интерес.

- Расскажите немного о планах предприятия на будущее

- Интересным направлением является создание серийного ряда станций визуально-оптических помех для различных заказчиков. Также мы занимаемся совершенствованием технологии разработки и производства высоковольтных источников питания специального назначения. Кроме того, мы ведем разработку базовых несущих конструкций для оснащения модулей унифицированных средств управления обработкой информации мобильных систем.