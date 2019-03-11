Шойгу назвал количество новых вооружений в Вооруженных Силах РФ

Более 200 баллистических ракет были приняты на вооружение в России в 2012-2018 годы. Об этом заявил министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу на встрече с руководителями фракций Государственной думы РФ.

«За шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и 108 баллистических ракет подводных лодок», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что эти поставки позволили перевооружить 12 ракетных полков на комплекс «Ярс».

По словам главы оборонного ведомства, за указанный период в войска поступили более тысячи самолетов и вертолетов, а Военно-Морскому Флоту был передан 161 боевой корабль.

Шойгу отметил, что армейская авиация ВКС России получила новое ракетное вооружение.

«Благодаря сирийскому опыту наши вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия - до 15 километров», - сказал Шойгу.

Также в период с 2012 по 2018 год в России были приняты на воружение около четырех тысяч современных танков и бронемашин. Кроме этого, спутниковая группировка Вооруженных Сил РФ получила 57 космических аппаратов военного назначения.