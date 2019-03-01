Новая снайперская винтовка «Уголек» будет создана в России

Новая снайперская винтовка, которая создается в рамках опытно-конструкторской работы «Уголек» будет создана в России через четыре года. Об этом сообщил главный конструктор ЦНИИточмаша по экипировке «Ратник» Олег Некрасов.

Предполагается, что винтовка будет использовать патроны в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 миллиметр) и в значительно более мощном .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров).

В рамках данной опытно-конструкторской работы на испытаниях находится шесть образцов винтовок разных систем. Две из них от ЦКИБ (филиал КБП имени А. Г. Шипунова), от концерна «Калашников» и две - от ЦНИИточмаша.

На предприятии подчеркнули, что винтовки Lobaev Arms в испытаниях не участвуют, потому что не удовлетворили требованиям Минобороны по отечественным комплектующим.