Новейшая самоходка «Лотос» сможет стрелять боеприпасами НАТО

Стрелять минами образца НАТО способно новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос», которое разработано для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Ростех) Михаил Левшунов.

«Самое главное требование от ВДВ была стрельба НАТОвскими минами, и "Лотос" это умеет», - заявил Левшунов.

По его словам, перспективная самоходка также приспособлена для десантирования экипажа внутри машины.

Ранее стало известно, что «Лотос» получит получит защиту от высокоточного оружия. В 2019 году должны начаться государственные испытания новой боевой машины.

«Лотос» - перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие, созданное в интересах Воздушно-десантных войск. Отмечается, что транспортировать его можно будет самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. Новинка призвана заменить в ВДВ и морской пехоте самоходное орудие «Нона-С».

Впервые модель перспективной 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С42 для ВДВ, создаваемой по ОКР «Лотос», продемонстрировало на своем стенде на форуме «Армия-2017» Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России.

Заявленные характеристики 2С42: максимальная дальность стрельбы - 13 километров, прицельная скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения и обратно - 30 секунд, масса САО - 18 тонн, скорость - 70 километров в час, экипаж - четыре человека.