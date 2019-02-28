Минобороны Армении заключило соглашения с ФСВТС и Рособоронэкспортом

Соглашения по приобретению и поставке ряда товаров подписал замминистра обороны Армении Давид Пахчанян с руководством Рособоронэкспорта и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Как сообщила пресс-служба армянского оборонного ведомства, Пахчанян находился в Москве с 26 по 28 февраля в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках визита в РФ министра обороны Армении.

«Возглавляемая Д.Пахчаняном делегация приняла участие в процессе окончательного согласования и подписания соглашений с Рособоронэкспортом и дирекцией ФСВТС по приобретению и поставке некоторых товаров», - говорится в сообщении.

В Минобороны Армении уточнили, что приобретение техники и вооружения носит продолжительный характер и осуществляется в соответствии с оценками. А необходимость заключения нового оборонного кредитного соглашения с РФ и варианты находятся в процессе обсуждения.