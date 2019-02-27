«Витязи» российской армии: Минобороны получило очередную партию сверхпроходимых вездеходов

Очередная партия двухзвенных модернизированных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ «Витязь» передана Министерству обороны РФ. Военное представительство приняло на предприятии 10 машин.

Транспортеры «Витязь» производятся на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения (входит в АО «НПК "Уралвагонзавод"»). Они предназначены для перевозки специальных грузов в особо сложных дорожных и климатических условиях. Конструкция машины дает широкие возможности для ее модификации и позволяет использовать технику в качестве универсального шасси для монтажа различного технологического и специального оборудования.

Особенности строения ходовой части транспортера обеспечивают высокую проходимость и низкое давление на грунт. Железные «Витязи» передвигаются на широких гусеницах, которые не позволяют уйти в мягкий грунт или снег, а если машины попадут в болото или воду, то гусеницы станут гребным винтом, специальная подвеска создает мягкость движения.