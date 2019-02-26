Стали известны годовые объемы экспорта российских вооружений

Потенциальный портфель заказов Рособоронэкспорта составляет 55 миллиардов долларов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«55 миллиардов долларов - потенциальный пакет вооружений в Рособоронэкспорте. Это серьезный объем. И мы стабильно выходим по 15 миллиардов долларов по экспорту вооружения ежегодно», - заявил Борисов.

Он добавил, что сейчас задачей правительства является удержать эти позиции российского оружейного экспорта.

Ранее Юрий Борисов заявил о грядущем увеличении закупок вертолетов Ми-8 для Минобороны РФ. Он рассказал, что в настоящее время заказы на них сведены к минимальным сериям в связи с тем, что произошло насыщение подразделений оборонного ведомства винтокрылыми машинами данного типа. Однако через 5-7 лет оборонное ведомство вернется к закупкам этих вертолетов в прежних объемах.