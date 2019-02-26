Истребитель Су-30СМ унифицируют с Су-35, что даст ему «вторую жизнь»

Истребитель Су-30СМ будет унифицирован с самолетом поколения 4++ Су-35, что даст ему вторую жизнь. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«После завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования, что сделало Су-35 и Су-30СМ более унифицированными между собой, что снижает себестоимость, унифицированы авиационные средства поражения, это может быть второй жизнью самолета», - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что унификация позволит снизить себестоимость машины. По его словам, появление глубоко модернизированной версии Су-30СМ может открыть новую нишу для России в Индии, где в эксплуатации находится порядка 200 истребителей Су-30СМ.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».