Борисов сообщил, когда авиалайнер МС-21 пойдет в серию

Сертификация самолета будет завершена в 2020 году, а в 2021 году начнется его серийное производство. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что серийное производство самолета отложено на конец 2020 года из-за санкций, наложенных на АО «Аэрокомпозит».

Напомним, самолет МС-21 имеет ряд конструктивных элементов, созданных из композитных материалов.

Кессон композитного крыла МС-21 был передан на испытания в ЦАГИ в июле, а фюзеляж - в августе 2016 года. Первый полет машина совершила в мае 2017 года.

Серийное производство предполагалось начать в текущем году.