Борисов заявил о грядущем увеличении закупок Ми-8 для Минобороны РФ

Минобороны нарастит закупки вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 через пять-семь лет. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Минобороны уже насытилось подобного класса техникой. Я думаю, цикл пройдет, через 5-7 лет Минобороны вернется, безусловно (к закупкам этих вертолетов в прежних объемах)», - заявил Борисов в ходе посещения Улан-Удэнского авиазавода, который производит эти машины.

Борисов отметил, что из-за насыщения оборонного ведомства вертолетами Ми-8 заказ на них свелся к минимальным сериям, но открываются возможности по ремонту, сервису и сопровождению этого большого парка винтокрылых машин.

Также в ходе посещения авиапредприятия вице-премьер назвал сроки начала производства вертолетов Ка-226Т для Индии.