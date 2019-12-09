Исполнители госконтрактов могут получить отсрочки по уплате неустоек
Законопроект подготовлен Минпромторгом и подразумевает наделение правительства правом устанавливать случаи и порядок предоставления отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и списания начисленных сумм таких неустоек.
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Исполнителям по госконтрактам может быть предоставлена возможность на получение отсрочки по уплате неустоек. Об этом говорится в поправках к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), которые опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость такой нормы министерство объясняет тем, что из-за антироссийских санкций у ряда предприятий ОПК появилась просрочка исполнения своих обязательств по причинам, которые от них не зависят.
В сообщении отмечено, что при этом выполнение обязательств по выплате возникших штрафов может негативно сказаться на экономике предприятий и привести к банкротству части из них, а для организаций оборонно-промышленного комплекса - поставить под угрозу исполнение государственного оборонного заказа.