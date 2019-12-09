Эсминец «Лидер» может стать основой для новых кораблей ВМФ России
Эсминец «Лидер» может стать основой для новой серии кораблей дальней морской зоны. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Мы дождемся информации от Министерства обороны. Мы готовимся к тому, чтобы этот проект стал началом новой серии кораблей дальней морской зоны», - сказал глава ОСК.
Ранее сообщалось, что в России может быть построено до шести кораблей проекта 23560. Эскизный проект эсминца был утвержден Министерством обороны в августе 2017 года.
Эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») - проект атомных эскадренных миноносцев для ВМФ России. Корабль получит ядерную силовую установку.
Корабль будет способен наносить ракетные удары по береговым целям, бороться с авианосцами и подводными лодками, поддерживать огнем морской десант.