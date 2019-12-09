Корвет «Гремящий» провел стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море

Корвет «Гремящий» выполнил испытательные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» в Белом море. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Северного флота.

«Испытательные стрельбы проведены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Обеспечили их экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении.

В пятницу корвет вышел в Белое море для прохождения государственных испытаний. Помимо пусков, экипаж проводит испытания всех систем и механизмов корабля, а также комплексов радиотехнического вооружения.

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». «Гремящий» является головным в серии. Был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета составляет до 2200 тонн, длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого, корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут» с ЗУР 9М96 и 9М100.