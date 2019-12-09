Глава ОСК рассказал, когда завершится ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы и модернизация авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будут завершены в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«На сегодняшний день у нас есть понимание, что мы находимся в общем графике: исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта - 2022 год, мы никуда не выбиваемся», - заявил он.

Глава ОСК пояснил, что после проверки на дефекты, которая закончилась в октябре 2019 года, было принято решение провести дополнительные работы на корабле. По словам Рахманова, все ремонтные работы на крейсере согласовываются с Министерством обороны РФ.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота - 64,49 метра - примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 км/ч).

Основное вооружение корабля - палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-27, Ка-29. В ходе сирийского похода Адмирала Кузнецова впервые на корабле были размещены вертолеты Ка-52К «Катран».

Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может наносить удары по кораблям противника. Речь идет о крылатых ракетах «Гранит», зенитном ракетно-артиллерийском комплексе «Кортик», зенитном ракетном комплексе «Кинжал».