Все корабли новых проектов для ВМФ РФ адаптируют под ракеты «Циркон» и «Калибр»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий. Об этом сообщил в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе которые вы назвали», - сказал он.

Отвечая на вопрос о переоснащении боевых кораблей ВМФ России на ракеты «Циркон» и Калибр», Рахманов отметил, что не считает это «сильно затратной темой». Однако глава ОСК отметил, что те корабли, которые уже близки к списанию, нецелесообразно оснащать новыми ракетами.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, заявил, что число боевых кораблей дальней зоны с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр» будет увеличено.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 годы в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и ОКР «Бирюза». Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.