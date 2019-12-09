«Севмаш» завершил госиспытания подлодки «Князь Владимир»
Акционерное общество «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» завершило испытания подводной лодки «Князь Владимир» и ведет работу над устранением замечаний. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«"Севмаш" завершил государственные испытания и устраняет замечания и, надеемся, сдаст подводный крейсер "Князь Владимир"», - сказал Рахманов.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи заявил, что подлодка находится на завершающей стадии испытаний.
К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».
30 октября подлодка выполнила пуск ракеты «Булава» из подводного положения.