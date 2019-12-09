МО и ОАК заключили более 150 контрактов на производство и ремонт авиатехники

Министерство обороны России и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих летательных аппаратов, а также на создание перспективных образцов техники в соответствии с государственной программой вооружения. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Напомню, что между Министерством обороны и корпорацией заключено более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих летательных аппаратов, а также на создание перспективных образцов техники в соответствии с государственной программой вооружения», - отметил министр. «При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность. Наибольшая ее часть приходится на сервисные контракты. В результате проделанной работы размер задолженности прошлых лет сокращен наполовину. Тем не менее, есть отставание от утвержденного на этот год графика погашения долга», - добавил Шойгу.

На совещании глава ведомства пообещал обсудить меры по устранению задолженности подразделениями корпорации и проблемы завершения отдельных контрактов.