Россия отправит очередную партию ракетных двигателей в США
НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко передает вторую за 2019 год партию из четырех ракетных двигателей РД-181 американской компании Orbital Sciences Corporation.
«6 декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181», - говорится в сообщении «Энергомаша».
В сообщении подчеркнуто, что за три дня до передачи двигателей представители американской компании провели осмотр изделий.
«В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику», - говорится в сообщении.
Отметим, что в октябре текущего года Россия поставила США три двигателя РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance.
Двигатели РД-181 используются на первой ступени ракеты Antares.