Шойгу: доля современного вооружения в ВС РФ будет доведена до 70%

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве заявил, что доля современного вооружения в вооруженных силах РФ будет доведена до 70%.

«В следующем году предстоит довести долю современного вооружения до 70-ти процентов и в дальнейшем поддерживать данный уровень», - сказал министр.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы должны оснащаться по последнему слову науки и техники и особо отметил важность развития системы управления войсками, которая должна быть «современной, надежной и многофункциональной, включать в себя передовые информационные комплексы, средства связи и разведки».

Кроме того, по словам министра, необходимо уделить внимание развитию стратегических ядерных сил, высокоточного оружия и воздушно-космической обороне.