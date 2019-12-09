Шойгу поручил увеличить в составе ВМФ РФ число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

Число боевых кораблей дальней зоны с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр» будет увеличено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в понедельник.

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон"», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что нужно также работать над расширением номенклатуры БПЛА, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 годы в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и ОКР «Бирюза». Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.