Между прошлым и будущим: корпорация «МиГ» празднует юбилей

Опытное конструкторское бюро корпорации «МиГ» празднует 80-летний юбилей. За этот период в ОКБ было создано более 450 проектов летательных аппаратов, из которых 94 производились серийно и стали мировым эталоном надежности, простоты эксплуатации и непревзойденной боевой эффективности. Сегодня самолеты МиГ эксплуатируются более чем в 50 странах.

История создания

История ОКБ имени А.И. Микояна началась 8 декабря 1939 года, когда был подписан приказ о создании на московском авиазаводе №1 имени Авиахима особого конструкторского отдела для работы над проектом скоростного высотного истребителя И-200 (в серии МиГ-1). Руководитель отдела стал Артем Микоян, а его заместителем – Михаил Гуревич. Именно первые буквы их фамилий дали название самолетам «МиГ».

За 80-летнюю историю здесь были спроектированы лучшие и не имеющие аналогов истребители от МиГ-1 до МиГ-35, впервые преодолен звуковой и тепловой барьеры на скоростях более трех Махов, а также найдены эффективные способы катапультирования летчиков на сверхзвуковых скоростях и созданы первые отечественные крылатые ракеты. Здесь же впервые успешно была реализована возможность полетов со сверхманевренностью.

Мировые рекорды

На МиГах было установлено более 110 мировых рекордов скорости и скороподъемности, из которых 49 являются действующими. Не исключено, что такие рекорды, как максимальная высота при взлете с земли вряд ли будет превышена в обозримом будущем. Более того, в книгу рекордов Гиннеса включены достижения, который принадлежат «МиГ».

ОКБ имени Микояна стало пионером в создании отечественных самолетов четвертого поколения. На МиГ-31 впервые мировой практике была установлена РЛС с фазированной антенной решеткой. По своим боевым возможностям этот истребитель до сих пор не имеет равных в мире.

Вклад в будущее

В начале XXI века в ОКБ было разработано унифицированное семейство многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, относящихся к поколению «4++». Самолеты выпускаются серийно и поставляются Министерству обороны России и зарубежным заказчикам, что позволило корпорации создать принципиально новый продукт - многофункциональный истребитель МиГ-35. Он был презентован широкой общественности в январе 2017 года.

Сегодня в ОКБ используются современные цифровые технологии проектирования авиационной техники. Кроме того, здесь был разработан комплекс технических средств обучения, включающий интерактивные автоматизированные системы обучения и тренажеры различного назначения, полностью моделирующие все режимы пилотирования и боевого применения самолета.