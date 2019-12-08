Быстрый и яростный: «МиГ» разработает скоростные боевые беспилотники для армии России

В корпорации «МиГ» занялись разработкой боевых скоростных беспилотников. Планируется, что они получат возможность работать в паре с истребителями МиГ-35 и другими самолетами.

На разрабатываемые образцы возлагается надежда на высокий боевой потенциал. Использование БПЛА в единой информационной связке с различными истребителями сделает из них полноценные авиационные комплексы.

«Мы с уверенностью идем в новое десятилетие, накопив не только колоссальный научно-технический задел, но и подготовив современную производственную базу для создания новых высокотехнологичных самолетов», - отметила официальный представитель «МиГ» Анастасия Кравченко.

Между тем, корпорация «МиГ» отметила 6 декабря 80-летний юбилей. Свое название она получила в честь легендарных авиаконструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича, и уже десятки лет поставляет стране и миру самолеты, которые теперь стали брендом, а в свое время были прорывом в авиации.