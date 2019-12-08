Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» успешно прошел госиспытания

Новейший гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» завершил государственные испытания. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

«Новейший большой гидрографический катер "Михаил Казанский" проекта 23370 завершил государственные испытания и готов к вступлению в состав Военно-Морского Флота», - информирует оборонное ведомство.

В соответствии с утвержденной программой, на завершающем этапе испытаний была произведена проверка маневренных и мореходных качеств судна, а также работа судовых систем и устройств. По завершению испытаний руководитель госкомиссии подписал приемный акт, после утверждения которого приказом главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова катер включат в состав Балтийского флота.

Уникальность «Михаила Казанского» заключается в катамаранной конструкции корпуса, позволяющей существенно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ РФ планируют построить три катера данного проекта.