Путин отметил весомый вклад в нацбезопасность ОКБ имени Микояна

Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Микояна с 80-летним юбилеем, отметив весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что сегодня в ОКБ имени А.И.Микояна трудятся конструкторы, инженеры и рабочие, талантливые и преданные своему делу. На предприятии создаются самые современные и конкурентоспособные образцы летательных аппаратов, разрабатываются авиационные комплексы нового поколения, говорится в поздравлении.

«Уверен, что ваш коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», - добавил Владимир Путин.

Сегодня Опытное конструкторское бюро корпорации «МиГ» отмечает 80-летний юбилей, история которого началась 8 декабря 1939 года. За это время в ОКБ было создано более 450 проектов летательных аппаратов, из которых 94 производились серийно и стали мировым эталоном надежности, простоты эксплуатации и непревзойденной боевой эффективности.