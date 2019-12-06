В Турции объяснили покупку С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела у РФ зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», поскольку только Москва согласилась продать системы ПВО такого класса. Об этом он рассказал в Риме на международной конференции «Средиземноморские диалоги».

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ», - приводит ТАСС его слова.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что российские «Триумфы» были куплены без политического подтекста.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения страны с США. После приобретения российских систем Вашингтон приостановил участие Турции в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

В ноябре под Анкарой прошли испытания С-400. Для проверки работы систем в воздух подняли несколько боевых самолетов, включая истребители F-16, которые много лет стоят на вооружении местных ВВС.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С- 400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай, Индия и Турция. Девятого октября стало известно, что Россия поставит С-400 и в Саудовскую Аравию.