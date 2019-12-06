Определены сроки запуска в серию российского двигателя для Ка-62

Запуск серийного производства двигателей ВК-1600В, который планируется устанавливать на новейшие вертолеты Ка-62, запланирован на 2023 год. Об этом сообщил в пятницу индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

«До конца первого квартала 2020 года намечен выпуск конструкторской документации для испытаний узлов двигателя в составе автономных установок и начало испытаний узлов. Сертификат типа на двигатель ВК-1600В планируется получить в апреле 2023 года», - рассказал он журналистам.

По словам Сердюкова, серийное производство вертолетов с иностранным двигателем планируется запустить в следующем году. На данный момент вертолеты Ка-62 оснащены двигателями Ardiden 3G французской компании Turbomeca по договору, подписанному в 2010 году.

Ка-62 - российский перспективный многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов» на основе военного вертолета Ка-60. Разработка этого вертолета началась в 1990 году, а на авиасалоне МАКС-1995 был представлен полноразмерный макет данной машины. Затем работа над проектом была приостановлена.

Только в 2012 году на выставке HeliRussia-2012 был представлен макет машины, а первый полноценный испытательный полет состоялся в 2017 году. В 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС.