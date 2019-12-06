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Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов

Андрей Аркадьев
15:47 06.12.2019
В настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания двигателя, ведется отработка изделия в составе летающей лаборатории.
Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов
© Фото: Минобороны России

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа. Об этом сообщил в пятницу индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

«В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов», - сказал Сердюков. 

Он отметил, что в настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории.

Ранее сообщалось, что летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа продлятся порядка трех лет.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. 

На первых серийных образцах Су-57 установлены двигатели первого этапа — АЛ-41Ф1, которые также используются на Су-35С.

В свою очередь «Тип-30» является полностью новой разработкой, а не модификацией. Предполагается, что он позволит Су-57 развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Первый полет с двигателем второго этапа самолет совершил 5 декабря 2017 года. Все системы самолета отработали в штатном режиме. Он продолжался 17 минут.

В сентябре 2018 года заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев сообщил «Звезде», что в перспективе двигатели второго этапа получат в том числе и  самолеты, поставленные в войска.

Контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в интересах ВКС РФ был подписан в рамках форума «Армия-2019». 

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