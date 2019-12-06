Серийный выпуск первых в России газовых турбин начнется в 2020 году

Серийное производство первых российских газовых турбин большой мощности ГТД-110М запланировано на следующий год. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«В 2020 году мы предполагаем первый серийный выпуск», - приводит ТАСС его слова.

Артяков рассказал, что мощности для серийного производства подготовлены, опытно-промышленная эксплуатация этой турбины завершена, ее наработка составила около 3000 часов.

«Установка продолжает эксплуатироваться в составе Ивановских ГТУ. Сейчас обсуждается следующий этап испытаний, в ходе которого наработка должна достигнуть новой планки - 8 тысяч часов», - добавил замгендиректора Ростеха.

ГТД-110М - первая российская газовая турбина большой мощности. Предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Ранее такие турбины в России не производились.

В июле сообщалось, что основной этап испытаний ГТД-110М для энергетических установок успешно завершен и началась ее опытно-промышленная эксплуатация.