Есть только «МиГ»: авиакорпорация отмечает 80-летний юбилей

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» отмечает 80-летний юбилей. Она была названа в честь легендарных авиаконструкторов Артема Микояна и Михаила Гуревича, и уже десятки лет поставляет стране и миру самолеты, которые теперь стали брендом, а в свое время были прорывом в авиации.

Каждое выступление пилотажной группы «Стрижи» для зрителей почти как чудо. Летчики в условиях сильнейших перегрузок виртуозно ведут свои машины крыло к крылу.

«Вывожу рычагом управления двигателями на максимальную мощность, либо на форсаж. В зависимости от того, какая у меня скорость. И создаю ручкой управления самолетом заданную перегрузку», - рассказал летчик 1-го класса пилотажной группы «Стрижи» Сергей Ильчук.

МиГ-29 находится на вооружении в войсках с 1983-го года, но до сих пор его считают современным самолетом. Многоцелевой, то есть может работать как по воздушным целям, так и по наземным, истребитель способен взлетать с неподготовленной поверхности.

Сергей Ильчук на таком летает уже больше восьми лет. Перед полетом он всегда осматривает машину, несмотря на то, что все здесь и так проверено и рассчитано на заводе еще до сборки самолета.

Создание самолета начинается с раскройки. В одном из цехов работают только женщины, поскольку они, по мнению руководства, внимательнее мужчин. Работницы сначала режут угольную ленту на станке, а затем по контурам, которые обозначает лазер, слой за слоем выкладывают деталь. Финальный этап представляет собой огромную печь или автоклав, как ее называют профессионалы.

В сборочном цехе находится уже новейшая машина корпорации - МиГ-35. Контуры те же, что и у МиГ-29, но внутри оборудование, которое позволило семейству этих самолетов подняться до поколения 4++. Через несколько дней этот истребитель отправится на испытания.

«Когда я в первый раз сел и полетел, это было ощущение, как небо и земля. Я был в полном восторге, в котором нахожусь и до сих пор. (Истребитель – прим. ред.) позволяет очень много делать летчику. Применять оружие, как по воздуху, так и по земле. Освобождает летчика от обычной рутинной работы», - делится впечатлениями летчик-испытатель РСК «МиГ» Алексей Бакунов.

В конструкторском бюро корпорации «МиГ» исследуют и тестируют системы управления перспективных самолетов. Позади уже 80 лет работы. Здесь применяют новейшие технологии: например, на одном из тренажеров летчик-испытатель может заочно облетать новинку.

«Для всех летчиков, которые летают на МиГ-29, это самый лучший самолет. А вообще самолет позволяет выполнять задачи в любом спектре», - рассказал летчик 1-го класса пилотажной группы «Стрижи» Сергей Ильчук.

МиГ-35 уже поступает в войска, где ждут вторую партию. К этому истребителю присматриваются страны Южной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.