Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Полет до станции пройдет по трехсуточной схеме. Стыковка запланирована на 9 декабря 13:38 по московскому времени.
© Фото: Roscosmos.ru
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-13», который доставит на орбиту 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом.
Кроме того, на «Прогрессе» к МКС отправится система СОВА для фото- и спектрометрической аппаратуры.
В ходе пуска успешно прошло отделение первой и второй ступени, сброс обтекателя.
«Союз-2» — семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. Масса полезной нагрузки выводимой на низкую орбиту Земли — от 2800 кг до 9200 кг в зависимости от модификации и точки запуска.