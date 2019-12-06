Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-13», который доставит на орбиту 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом.

Кроме того, на «Прогрессе» к МКС отправится система СОВА для фото- и спектрометрической аппаратуры.

В ходе пуска успешно прошло отделение первой и второй ступени, сброс обтекателя.

«Союз-2» — семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. Масса полезной нагрузки выводимой на низкую орбиту Земли — от 2800 кг до 9200 кг в зависимости от модификации и точки запуска.