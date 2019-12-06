ТОФ получит модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в 2020 году

Большой противолодочный корабль (БПК), переквалифицированный во фрегат «Маршал Шапошников» войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в следующем году после прохождения ремонта и модернизации. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Передать же флоту этот глубоко модернизированный фрегат намечено в 2020 году», - приводит его слова газета «Красная звезда».

Командующий добавил, что в 2020 году ТОФ планирует принять в свой состав корветы «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов».

Авакянц рассказал, что на БПК «Маршал Шапошников» был проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировано электромеханическое оборудование, в том числе для новых систем вооружений. В декабре планируются испытания главной энергетической установки фрегата.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В настоящее время проходит ремонт и модернизацию на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. В прошлом году Авакянц рассказал, что в ходе модернизации корабль будет усилен ударным ракетным оружием, а также сообщил о планах по установке комплексов «Калибр». В ноябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что фрегат сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Корвет проекта 20385 «Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета составляет до 2200 тонн, длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут» с ЗУР 9М96 и 9М100. Входит в его вооружение и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

В октябре во время посещения строящегося корабля в Калининграде президент РФ Владимир Путин заявил, что корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - это третий корвет из серии тех, что строятся на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. Его заложили 22 июля 2015 года. В октябре корабль спустили на воду из транспортного дока.