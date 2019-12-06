Турция может заключить с РФ новый контракт на покупку С-400

В ФСВТС назвали высокой вероятность того, что Москва и Анкара подпишут в следующем году контракт на поставку Турции дополнительной партии зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «Триумф». Об этом сообщил в пятницу директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Вероятность достаточно высокая», - приводит «Интерфакс» его слова.

По словам Шугаева, стороны планомерно работают над этим вопросом. Он добавил, что обе стороны хотят сотрудничать в данной сфере.

В ноябре генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону.

Ранее под Анкарой прошли первые испытания российских С-400, покупка которых подпортила отношения Турции с союзниками по НАТО. В качестве учебных целей выступили истребители американского производства F-16, стоящие на вооружении местных ВВС уже более 30 лет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С- 400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай, Индия и Турция. Девятого октября стало известно, что Россия поставит С-400 и в Саудовскую Аравию.