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Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил

Александр Пешков
18:34 05.12.2019
РФ опережает США в сфере наземных ядерных сил благодаря своевременным работам по модернизации вооружения.
Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил. Об этом журналистам программы «Военная приемка» рассказал конструктор межконтинентальных ракет «Булава» и «Ярс» Юрий Соломонов.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что в свое время были использованы довольно серьезные интеллектуальные ресурсы для модернизации ядерных сил наземного базирования, и сделано это было гораздо раньше американцев.

«В США последняя модернизация проходила 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в свое время были попытки создать ПГРК [подвижный грунтовый ракетный комплекс - прим. ред], была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman в 1980-е годы. Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут», - сказал Соломонов.

Соломонов отметил, что именно современная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» стала гордостью Российской оборонки.

«Это ракета новая, новые двигательные установки, новое боевое оснащение, она обладает существенно более высокими характеристиками с точки зрения боевой эффективности»,- подчеркнул конструктор.

Смотрите эксклюзивное интервью с Юрием Соломоновым в новом выпуске программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 10:05 на телеканале Звезда.

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