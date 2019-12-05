Новый буксир-спасатель для ВМФ успешно прошел госиспытания

Новое спасательное буксирное судно СБ-742 прошло государственные испытания. После подписания приемного акта и издания приказа главкома ВМФ РФ, на буксире поднимут Андреевский флаг и судно будет включено в состав Черноморского флота.

«В процессе государственных испытаний моряки изучили технические возможности судна, провели различные судовые учения и выполнили регламентные работы по обслуживанию судового оборудования», - говорится в сообщении.

Проверкой занимались представители государственной приемной комиссии, судостроительного завода и экипаж СБ-742. Испытания энергетических установок, навигационного оборудования и других систем прошли успешно, буксир подтвердил свою надежность.

«Специалисты государственного технического надзора (ГТН) провели допуск судовых объектов (энергетической установки, станции живучести, грузовых кранов и прочее) к безопасной эксплуатации», - добавили в пресс-службе.

СБ-742 - шестое судно в серии проекта 22870. Заложено 15 ноября 2016 года. Буксир может поддерживать аварийные корабли на плаву и выполнять сложные водолазные работы на глубине до 60 метров. Головной буксир проекта СБ-45 был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.