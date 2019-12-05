Только один из действующих ледоколов «Атомфлота» останется в строю после 2030 года

Три из четырех действующих ледокола Росатомфлота будут выведены из эксплуатации после 2030 года. Об этом сообщил на сессии форума «Арктика: настоящее и будущее» первый заместитель генерального директора - директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Исходя из показанной представителем Росатомфлота презентации, ледокол «Таймыр», введенный в эксплуатацию в 1989 году и Ямал (начало эксплуатации - 1990 год) могут быть списаны в 2029 году. Ледокол «Вайгач», который используется с 1990 года, будет выведен из строя в 2028 году. Таким образом, после 2030 года в строю останется только атомный ледокол «50 лет Победы», который должен проработать до 2041 года.

При этом Леонид Ирлица отметил, что в России идет строительство новых атомных ледоколов. Первый ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) должен быть отправлен на ходовые испытания 12 декабря текущего года, а начало его эксплуатации запланировано на середину 2020 года.

Также на Балтийском заводе ведется строительство еще двух атомных ледоколов: «Сибирь» и «Урал», которые должны быть введены в строй в 2021 и 2022 году соответственно. В будущем запланирована закладка еще двух атомных ледоколов данного проекта.

Ледоколы проекта ЛК-60Я смогут ломать лед толщиной до трех метров, будут иметь мощность 60 МВт на валах или 81500 лошадиных сил. Водоизмещение судов составляет 33540 тонн.

Кроме того, в прошлом сентябре стало известно, что на судостроительном заводе «Звезда» будут построены три атомных ледокола проекта 10510 «Лидер». Данные ледоколы будут иметь водоизмещение 71380 тонн, мощность ядерной силовой установки составит 120 МВт на валах (160.000 л.с.).

Предполагается, что ледоколы «Лидер» смогут двигаться в двухметровом льду со скоростью не менее 12 узлов (22.2 км/ч).

По словам генерального директора ОАО «Балтийский завод судостроение» Алексея Кадилова, это позволит обеспечить круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток.

«Это, во-первых, значительно короче, а самое главное - основное потребление сжиженного газа это Южная Корея, Япония и Китай. То есть, рынок колоссальный и по сути бездонный»,- сказал Кадилов в интервью «Звезде».

Отметим, что в текущем году Владимир Путин заявил, что к 2035 году в России будет девять атомных ледоколов.

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