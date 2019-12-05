Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Только один из действующих ледоколов «Атомфлота» останется в строю после 2030 года

Александр Пешков
17:39 05.12.2019
В данный момент построенные в СССР ледоколы используются для проводки судов на Северном морском пути.
Только один из действующих ледоколов «Атомфлота» останется в строю после 2030 года
© Фото: Russian Archives, Globallookpress

Три из четырех действующих ледокола Росатомфлота будут выведены из эксплуатации после 2030 года. Об этом сообщил на сессии форума «Арктика: настоящее и будущее» первый заместитель генерального директора - директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Исходя из показанной представителем Росатомфлота презентации, ледокол «Таймыр», введенный в эксплуатацию в 1989 году и Ямал (начало эксплуатации - 1990 год) могут быть списаны в 2029 году. Ледокол «Вайгач», который используется с 1990 года, будет выведен из строя в 2028 году. Таким образом, после 2030 года в строю останется только атомный ледокол «50 лет Победы», который должен проработать до 2041 года.

При этом Леонид Ирлица отметил, что в России идет строительство новых атомных ледоколов. Первый ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) должен быть отправлен на ходовые испытания 12 декабря текущего года, а начало его эксплуатации запланировано на середину 2020 года.

Также на Балтийском заводе ведется строительство еще двух атомных ледоколов: «Сибирь» и «Урал», которые должны быть введены в строй в 2021 и 2022 году соответственно. В будущем запланирована закладка еще двух атомных ледоколов данного проекта.

Ледоколы проекта ЛК-60Я смогут ломать лед толщиной до трех метров, будут иметь мощность 60 МВт на валах или 81500 лошадиных сил. Водоизмещение судов составляет 33540 тонн.

Кроме того, в прошлом сентябре стало известно, что на судостроительном заводе «Звезда» будут построены три атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».  Данные ледоколы будут иметь водоизмещение 71380 тонн, мощность ядерной силовой установки составит 120 МВт на валах (160.000 л.с.).

Предполагается, что ледоколы «Лидер» смогут двигаться в двухметровом льду со скоростью не менее 12 узлов (22.2 км/ч).

По словам генерального директора ОАО «Балтийский завод судостроение» Алексея Кадилова, это позволит обеспечить круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток.

«Это, во-первых, значительно короче, а самое главное - основное потребление сжиженного газа это Южная Корея, Япония и Китай.  То есть, рынок колоссальный и по сути бездонный»,- сказал Кадилов в интервью «Звезде».

Отметим, что в текущем году Владимир Путин заявил, что к 2035 году в России будет девять атомных ледоколов.

.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 22:11
Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией
Дата05.12.2019, 11:42
Огонь из пушек и пулеметов: танкисты ЮВО провели боевые стрельбы
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.12.2019, 18:34
Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:49 Вопросы истории
Видео
День воинской славы: в столице почтили память погибших под Москвой
18:46 В стране и мире
Добронравов рассказал о судьбе сериала «Сваты»
18:38 В стране и мире
Видео
В Военной академии Генштаба освятили икону Архангела Михаила
18:37 В стране и мире
Зеленский попал на обложку журнала Time
18:34 ОПК
Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Четырнадцать автомобилей «всмятку»: момент крупного ДТП в Петербурге попал на видео
Следователь СК РФ раскрыла новые подробности убийства Михаила Круга
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.