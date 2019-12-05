Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров показал, как выглядит ядерный чемоданчик и что в нем находится.

«Я хочу обратить внимание на то, что кнопка "пуск" белого цвета. Этот самый чемодан находился у офицера , который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика - флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем. Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, но тем не менее, это первый случай на телевидении, когда этот чемодан разрешают показать в раскрытом виде», - рассказал Егоров в студии «Открытого эфира».