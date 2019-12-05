Новейшая АПЛ «Казань» выполнила торпедные стрельбы на испытаниях

Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море. Об этом сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

«Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы. Экипаж АПЛ "Казань" произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели», - сказал он.

По словам Серги, стрельбы, проводившиеся на одном из полигонов Северного флота, прошли успешно. В ближайшее время запланированы еще несколько испытаний подлодки, в том числе связанных с комплексами вооружения.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, а автономность плавания 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».