СВД выходит на пенсию: как винтовка Чукавина сможет заменить винтовку Драгунова

Еженедельник «Звезда» рассказал о перспективной отечественной разработке концерна «Калашников» - новой снайперской винтовке Чукавина (СВЧ). Как сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, в ближайшие два года она поступит на вооружение Российской армии.

«Этой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась», - уточнил представитель главного оружейного концерна.

СВЧ должна стать адекватной заменой СВД, которая продолжительное время является основной снайперской винтовкой силовых структур страны. При этом разработчики не стали копировать ее конструкцию. СВЧ по всем параметрам является инновационной разработкой, воплотившей многолетние результаты экспериментов российских оружейников.

Классика жанра

Снайперская винтовка Драгунова состоит на вооружении более полувека. В далеком 1963 году конкурентами СВД выступили конструкции Симонова и Константинова. Снайперская винтовка Драгунова одержала верх благодаря надежности, простоте конструкции и высокой точности. Также была отмечена способность винтовки безотказно работать даже при самых неблагоприятных условиях и в любых боевых ситуациях.

Распространенное заблуждение, будто винтовка Драгунова - модификация автомата Калашникова, поскольку у них практически одинаковая схема работы автоматики и принцип отвода пороховых газов, а также заметное сходство во внешнем виде. Но это не так. Конструкции АК и СВД существенно отличаются: в первую очередь, это касается подвижных частей - затворная рама автомата связана с поршнем, и при стрельбе большая часть конструкции приходит в движение; у СВД же при стрельбе движется только затворная рама, что значительно влияет на точность стрельбы.

Отметим, что в армиях мира распространены снайперские винтовки со скользящим затвором, например, американская M24 или британская L96A1. Это обусловлено тем, что самозарядные винтовки обладают заметно худшими стрелковыми характеристиками либо чрезмерно сложной конструкцией. Но при этом следует понимать, что самозарядные винтовки западного изготовления считаются или оружием поддержки, или полицейским оружием.

Несмотря на то, что СВД является самозарядной, конструкторам удалось обеспечить и простоту автоматики, и высокую точность стрельбы, близкую к неавтоматическим аналогам, причем, даже на большой дальности. Это подтвердилось в ходе афганской кампании, когда снайпер 345-го гвардейского парашютно-десантного полка Владимир Ильин поразил цель с расстояния 1,350 метров и установил рекорд для полуавтоматических винтовок калибра 7.62 мм. Но основная задача СВД - обеспечение эффективного огня мотострелкового отделения на дальности до 600 метров.

В СВД используется патрон калибра 7.62 мм, причем, на первых порах применялись обычные автоматные, которые не могли обеспечить достаточную точность стрельбы. В 1967 году был разработан специальный снайперский патрон 7Н1, ключевой особенностью которого является высокая кучность. Однако на этом эксперименты с боеприпасами закончились и больше не проводились.

Конструкция винтовки Драгунова за полвека не претерпела существенных изменений, способных повлиять на эффективность. В то же время, требования к современной снайперской винтовке возрастали. В частности, появились новые прицелы, однако винтовка Драгунова с современной оптикой «дружить» не собиралась - боковая планка не могла оградить прицел от нежелательных вибраций. Поэтому снайпер был привязан к штатной оптике - прицелу ПСО-1. Также отмечалось, что у СВД, по современным меркам, слишком длинный ствол. Но все попытки разработчиков концерна «Калашников» обновить конструкцию СВД только оттягивали роковой момент. Поэтому и было принято решение создать принципиально новую винтовку.

Унификация, мультикалиберность, модульность

Руководить проектом назначили Андрея Чукавина, который является заместителем главного конструктора концерна «Калашников» по спортивно-охотничьему оружию. К началу разработки он уже имел большой опыт создания высокоточного оружия, а также принимал участие в разработке СВДС - модификации винтовки Драгунова с укороченным стволом и складывающимся прикладом, предназначенной для подразделений воздушно-десантных войск.

В основе конструкции СВЧ лежит так называемая гардинная схема: внутренние механизмы винтовки условно разделены на верхнюю и нижнюю части; верхняя часть выполнена из прочного металла и принимает на себя всю нагрузку при стрельбе. На нее жестко установлен ствол винтовки, что позволяет сделать нижнюю часть максимально легкой, поскольку она не будет подвержена вибрациям, а установленные на ней элементы могут быть изготовлены из облегченных полимерных материалов. Такая конструкция существенно отличается от компоновки СВД или АК, где основные элементы конструкции установлены снизу, что ограничивает конструкторов в применении легких материалов. Несмотря на иной конструктивный подход, в СВЧ осталась возможность и для проверенных временем решений - системы автоматики с коротким ходом поршня, характерной для СВД.

Другим важным нововведением стала унификация оружия под патроны различных калибров: СВЧ может работать и с классическим патроном 7.62, и использовать патрон .308 Win, который в последнее время приобрел большую популярность на оружейном рынке. Не исключено применение и другого «натовского» патрона - .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

Соответствует актуальной оружейной моде и внешний облик СВЧ: верхняя планка Пикатинни, установленная на всю длину ствольной коробки, позволяет использовать любые современные прицельные устройства: лазерные и оптические прицелы, а также приборы ночного видения и другие стрелковые гаджеты. Те, кто уже выходил с СВЧ на огневой рубеж, отметили, что расположение приклада и ствольной коробки на одной оси позволяет уменьшить уход ствола вверх и улучшить точность.

Кроме того, конструкторы позаботились и об удобстве при обслуживании винтовки. Например, для чистки или разборки достаточно «переломить» ствольную коробку. При этом разработчики гарантируют, что это никак не повлияет на настройку прицела, что для снайперской винтовки немаловажно.

По словам Уржумцева, новый тренд в конструировании стрелкового оружия заключается в том, что помимо унификации, мультикалиберности и модульности необходима такая архитектура, которая позволяла бы быстрее переводить оружие из классической компоновки в компоновку булл-пап. По его словам, их разработка позволяет выполнять такую переделку с незначительными изменениями.

«Выглядит отлично, стреляет плавно»

Снайперская винтовка Чукавина впервые была представлена на форуме «Армия-2017», и оружейные эксперты сразу же отметили ее отличную эргономику, удобство при стрельбе и высокое качество исполнения. Из СВЧ удалось пострелять даже президенту России Владимиру Путину.

По мнению многократного чемпиона России и мира по практической стрельбе Всеволода Ильина, СВЧ является не обычной снайперской винтовкой поддержки, а может использоваться для решения более широкого круга задач. СВЧ - это оружие меткого стрелка, который может поразить цель на удалении и принять участие в ближнем бою, благо к винтовке имеются магазины повышенной емкости на 20 патронов. Если оптимальным весом для полуавтоматической винтовки считается 4 - 4,4 кг, то снайперская винтовка Чукавина не только легче, но еще обладает и потенциалом для снижения веса.

Известный американский стрелок-эксперт, ветеран Вооруженных сил США Ларри Викерс, посетивший оружейное производство концерна «Калашников» весной 2018 года, также хорошо отзывался об ижевской новинке.

«Выглядит отлично, хорошая концепция. Несколько моментов в СВЧ мне очень нравятся: первое - очень плавная затворная рама винтовки, прямо не верится, что патрон уже дослался в патронник. Идет, как по маслу. Второе - конструкция предохранителя оружия, который блокирует канал, по которому идет затворная рама, это очень интересное конструкторское решение. Также я заметил, что рукоятка затворной рамы находится слева, это удобно правшам. Интересный образец оружия», - считает Викерс.

В данный момент проходит согласование тактико-технических заданий для проведения опытно-конструкторских работ. Предполагается, что процесс займет около двух лет, после чего СВЧ пойдет в войска. Генеральный директор концерна «Калашников» уже объявил о том, что производство СВЧ начнется в 2020 году. Судя по отзывам экспертов, проблем быть не должно. Концерн уже готовится к выпуску гражданской версии винтовки Чукавина в трех калибрах.