Президент Сербии Александр Вучич рассказал о военно-техническом сотрудничестве с РФ по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы уже купили много важных и нужных вещей. Когда мы были на военном параде, посвященном Дню Победы, президент Путин посоветовал кое-что купить. Я послушался этого совета», - сказал сербский лидер.

Вучич поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за поддержку Вооруженных Сил Сербии. Он отметил, что Москва и Белград проводят огромное количество совместных мероприятий.

«Посмотрите, как раньше выглядела наша армия, и как сейчас, шесть лет назад и сейчас», - добавил президент Сербии.

В среду в Сочи состоялись переговоры лидеров России и Сербии. Стороны обсудили ситуацию на Балканах, поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.

В декабре Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.