Имитирующий воздушные мишени БПЛА прошел первый этап госиспытаний

Завершен первый этап государственных испытаний нового комплекса, в состав которого входят беспилотные летательные аппараты, сообщается в пресс-релизе АО ЦНТУ «Динамика».

© ЦНТУ «Динамика»

«В АО ЦНТУ "Динамика" успешно завершен первый этап государственных испытаний комплекса с беспилотными летательными аппаратами - имитатора воздушных целей (КБЛА ИВЦ)», - говорится в сообщении.

В состав комплекса входят беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов. Они способны создать в воздухе обстановку для выполнения учебных и боевых задач, имитируют самолеты и вертолеты.

© ЦНТУ «Динамика»

«Опытный образец КБЛА ИВЦ прошел 24 августа 2019 года приемку Государственным летно-испытательным центом Министерства обороны Российской Федерации имени В.П.Чкалова (ГЛИЦ ВВС) на государственные испытания. В объеме программы государственных испытаний на этап предварительного заключения были выполнены полеты беспилотных летательных аппаратов самолетной и вертолетной схемы, входящие в состав КБЛА ИВЦ», - сообщается в пресс-релизе.

Испытательные полеты проходили в сентябре-октябре на аэродроме «Протасово» под Рязанью. Испытания проводили специалисты АО «ЦНТУ «Динамика» и ГЛИЦ ВВС. Были подтверждены летно-технические и эксплуатационные характеристики комплекса. Следующие испытания будут проводиться на полигонах.