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Подвижный тренажер для самого тяжелого вертолета в мире создан в РФ

Александр Пешков
15:16 04.12.2019
Система подвижности дает возможность экипажу получить комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету.
Подвижный тренажер для самого тяжелого вертолета в мире создан в РФ
© Фото: ЦНТУ «Динамика»

В России по заказу Министерства обороны РФ впервые создан тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе. Об этом сообщает пресс-служба ЦНТУ «Динамика».

«Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере», - сообщили в компании.

Подвижный тренажер для самого тяжелого вертолета в мире создан в РФ
© ЦНТУ «Динамика»
Подвижный тренажер для самого тяжелого вертолета в мире создан в РФ

В частности, на тренажере можно произвести руление, взлет и посадку в дневных и ночных условиях. Кроме того, изделие позволяет отрабатывать навыки работы с грузом на внешней подвеске.

«Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины, и при моделировании движения вертолета необходимо учитывать не только пространственное движение груза на внешней подвеске, но и его влияние на динамику вертолета», - сообщили в ЦНТУ «Динамика»

Ми-26 является самым тяжелым транспортным серийным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Подробнее о вертолете можно узнать в разделе «Оружие».

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