В России по заказу Министерства обороны РФ впервые создан тренажер экипажа вертолета Ми-26 на динамической платформе. Об этом сообщает пресс-служба ЦНТУ «Динамика».

«Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу отрабатывать целый ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере», - сообщили в компании.

© ЦНТУ «Динамика» Подвижный тренажер для самого тяжелого вертолета в мире создан в РФ

В частности, на тренажере можно произвести руление, взлет и посадку в дневных и ночных условиях. Кроме того, изделие позволяет отрабатывать навыки работы с грузом на внешней подвеске.

«Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины, и при моделировании движения вертолета необходимо учитывать не только пространственное движение груза на внешней подвеске, но и его влияние на динамику вертолета», - сообщили в ЦНТУ «Динамика»

Ми-26 является самым тяжелым транспортным серийным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Подробнее о вертолете можно узнать в разделе «Оружие».