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Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО

Андрей Аркадьев
12:14 04.12.2019
Модернизированные «Торнадо-С» придут на смену РСЗО 9К57 «Ураган» уже в следующем году.
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Артиллеристы Центрального военного округа в следующем году получат первые новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К515 «Торнадо-С». Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Машины семейства "Торнадо-С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем», - пишет пресс-служба ЦВО.

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы», входящем в НПО «СПЛАВ».

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