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«Вертолеты России» надеются заключить с Минобороны долгосрочный контракт на Ка-52М

Александр Пешков
11:01 04.12.2019
Контракт на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» может быть заключен в 2020 году.
«Вертолеты России» надеются заключить с Минобороны долгосрочный контракт на Ка-52М
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Холдинг «Вертолеты России» рассчитывает в 2020 году заключить с российским военным ведомством долгосрочный контракт на поставку вертолетов Ка-52М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга Андрея Богинского.

«Надеемся, что в следующем году мы сможем выйти на контрактацию, со своей стороны приложим все усилия, чтобы у нас получилось по аналогии с Ми-28 - чтобы мы вышли на долгосрочный контракт с Ка-52 в модернизированном облике», - сказал Богинский.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку 96 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Тогда же замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в следующем году может быть подписан контракт на Ка-52М и что опытно-конструкторские работы по этому проекту уже ведутся.

Стоит также отметить, что в сентябре текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что холдинг «Вертолеты России» по требованию МО РФ «существенно снизил ранее заявленную стоимость» Ми-28НМ, и что только после этого был подписан соответствующий контракт.

Ка-52М производится на ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания „ПРОГРЕСС“ им. Н. И. Сазыкина», на котором в 2019 году продолжаются сокращения.

По данным профсоюза завода «Прогресс», в 2019 году уведомления о сокращении получили 220 работников предприятия. По данным организации, в начале 2018 года на предприятии работало 7100 соотрудников, а в январе 2019 года - уже 5045.

Причиной сокращения сотрудников в холдинге назвали оптимизацию кадрового состава после окончания работ по крупному экспортному контракту (завод выполнял поставки палубной версии вертолета Ка-52К «Катран» для Египта»).

Арсеньев в 160 километрах к северо-востоку от Владивостока с населением около 50 тысяч человек относится к монопрофильным городам: его социально-экономическое положение зависит от деятельности градообразующих предприятий «Прогресс» и «Аскольд». Помимо Ка-52 на «Прогрессе» запланировано производство гражданского вертолета Ка-62.

Этот вертолет, созданный на базе военного многоцелевого вертолета Ка-60 оснащен двигателем  Ardiden 3G производства французской компании Turbomeca, создавался начиная с 1990 года и совершил первый полет в 2016 году.

В июне 2018 года управляющий директор «Прогресса» Юрий Денисенко заявлял, что в соответствии с утвержденным холдингом «Вертолеты России» планом, предприятие должно серийное производство в 2019 году. 

В декабре текущего года генеральный директор «Вертолетов России» выразил уверенность, что серийные поставки Ка-62 начнутся в конце 2020 - в начале 2021 года. 

Отметим, что с администрацией Приморского края уже заключено предварительное соглашение на поставку партии из четырех вертолетов, а твердых контрактов в данный момент не подписано.

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