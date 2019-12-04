Стало известно, когда бронеавтомобиль «Атлет» выйдет на госиспытания

Государственные испытания новейшего бронеавтомобиля «Атлет» запланированы на весну следующего года. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе «Военно-промышленной компании» (ВПК).

«До конца текущего года должны пройти баллистические испытания и испытания на подрыв. Следующий этап – государственные испытания, запланирован на весну 2020 года», - говорится в сообщении.

В ноябре гендиректор ВПК Александр Красовицкий в разговоре с ведущим программы «Военная приемка» Алексеем Егоровым рассказал «Звезде», что бронезащита «Атлета» в три раза выше, чем у бронеавтомобиля «Тигр».

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1000 километров. Подробнее о машине смотрите в программе «Военная приемка» на нашем сайте.