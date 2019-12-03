Обновленные ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в Воронежской области
После модернизации боевые возможности комплексов существенно выросли: так, например, зона поражения аэродинамических целей увеличилась до 200 километров, а баллистических - до 40.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Обновленный зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМ-2 заступили на боевое дежурство в Воронежской области. Оснащенный ими дивизион будет прикрывать ключевые объекты центрального Черноземья.
После модернизации боевые возможности комплексов существенно выросли: так, например, зона поражения аэродинамических целей увеличилась до 200 километров, баллистических - до 40.
Кроме того, системы поставили на новое шасси высокой проходимости и обновили аппаратуру для обнаружения целей и наведения ракет.
Экипажи уже прошли переподготовку, а для личного состава полка было организовано дополнительное обучение.