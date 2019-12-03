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В России отмечают День атомного ледокольного флота

Елена Сивонен
06:33 03.12.2019
Десять лет назад атомоход стал музеем, а недавно - объектом культурного наследия федерального значения.
В России отмечают День атомного ледокольного флота
© Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 3 декабря, в России отмечают День атомного ледокольного флота. Ровно 60 лет назад был введен в эксплуатацию легендарный ледокол «Ленин», который стал первым в мире гражданским судном с ядерной энергетической установкой и сыграл значительную роль в развитии мирного атома.

За 30 лет своей работы он прошел расстояние, равное 30 кругосветным путешествиям, и сопроводил во льдах около четырех тысяч судов.

«Шестьдесят лет исполнилось ледоколу, и (за это время – прим. ред.) - ни одной реставрации. Все первозданно. Ровно так же было 3 декабря 1959 года», - подчеркнул специалист арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» Владимир Блинов.

О первом в истории атомном гиганте ледоколе «Ленин» Блинов знает все. Он долго и тщательно работал над книгой о первенце, теперь уже «дедушке», атомного флота. И хотя сам на этом атомоходе арктические льды не бороздил, он уже пять лет причастен к его жизни. В составе экипажа Блинов работает судовым гидом.

«Иногда задают такой вопрос: "А у вас такие перила… Лак износился, а чего вы не покрасите?" Я говорю, как только покрасим, первозданность потеряется», - подчеркнул он.

Ясень, орех, клен: вся отделка судна выполнена в дереве. На флоте это беспрецедентный случай.

«Одно из первых слов, когда люди заходят в вестибюль: "Ах, это «Титаник»"! Это с точки зрения красоты», - рассказал руководитель арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» Александр Тимофеев.

Самую первую экскурсию, которая произошла 60 лет назад, жители Ленинграда ждали часами. Именно тогда среди толпы оказался 12-летний Валя Давыдянц, который теперь является капитаном ледокола.

«У меня тогда и в мыслях не было, что я буду работать на ледоколе. Еще и на таких должностях. И стану капитаном», - вспоминает он.

Атомоход оправдал самые смелые ожидания. Обладая мощностью 44 тысячи лошадиных сил, что вдвое больше передовых ледоколов мира, он крушил лед сходу.

За время службы по трассе Северного морского пути атомоход провел 3800 судов и прошел расстояние, равное 30-ти кругосветным плаваниям.

Сердцем ледокола является ядерная энергетическая установка. За это атомоход называли «атомным университетом», где нарабатывался опыт круглогодичного арктического мореплавания и готовились кадры для флота нашей страны.

Ядерного топлива давно уже нет, поэтому судно уже 30 лет как находится на вечной стоянке. Десять лет назад атомоход стал музеем, а недавно - объектом культурного наследия федерального значения. Легенда флота все еще продолжает нести службу, ежегодно принимая по 60 тысяч туристов.

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