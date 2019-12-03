Спецназ ЗВО получит новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»

Тамбовская бригада спецназа получит бронеавтомобили «Тигр-М» с пулеметным дистанционным модулем «Арбалет-ДМ» до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Арбалет-ДМ» - российский автоматизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением. Может устанавливаться на бронемашины типа «Тайфун», «МТ-ЛБ», «Волк» и «Тигр». Вооружение «Арбалета-ДМ» составляет пулемет «Корд» калибром 12,7-мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62-мм с боекомплектом 250 патронов.

Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии до 2,5 километров, тепловизионная - до 1,5 километров. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.