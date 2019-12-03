Эксперт рассказал об особенностях платформы «Бумеранг»

Перспективная платформа «Бумеранг» это новое видение применения бронетехники на поле боя. Об этом «Звезде» рассказал член Экспертного совета «Офицеров России» Генерал-майор Николай Тутрин

«Бумеранг это новое видение применения легкобронированной техники для ведения боевых действий. Это повышенная боевая мощь, улучшенные ходовые качества, эргономичность, силовая установка дает возможность быстрее передвигаться на пересеченной местности», - сказал Тутрин.

Ранее стало известно, что ООО «Военно-промышленная компания» совместно с ГАБТУ и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны РФ завершило предварительные испытания опытных образцов боевой машины пехоты и бронетранспортера на базе шасси «Бумеранг».

О том, что в России создается танк на колесной платформе «Бумеранг» гендиректор ООО «ВПК» Александр Красовицкий рассказал «Звезде» в июне этого года.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» - перспективная колесная платформа, которая впервые была продемонстрирована на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году.